Bono de más de $14 millones por fin de conflicto: Sindicato y empresa Finning logran acuerdo para deponer huelga en Antofagasta

26 en. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Finalmente hubo acuerdo y se puso fin a la huelga. El sindicato N°2 de la empresa Finning logró un acuerdo con la compañía luego de cinco días de movilizaciones que mantuvo bloqueos en la denominada Ruta de la Minería, afectando el tránsito hacia faenas estratégicas de la región de Antofagasta.

Fue a través de un comunicado interno que Finning informó a sus trabajadores que el acuerdo fue alcanzado tras mediaciones facilitadas por la Inspección del Trabajo, suscribiéndose un nuevo Contrato Colectivo entre la empresa y la dirigencia sindical, según informó el Diario de Antofagasta.

Este fue el acuerdo alcanzado entre la empresa y los trabajadores

De esta manera, los acuerdos alcanzados son los siguientes:

Bono de término de huelga de $14.500.000 por trabajador, a pagar dentro de los próximos 10 días hábiles.

Aumento de $105.000 en el sueldo base mensual, a contar de febrero.

Homologación y equidad de beneficios laborales entre los socios del sindicato.

Pago de los días de huelga, compensando el periodo de paralización

Desde el sindicato destacaron el respaldo recibido por parte de trabajadores de distintas partes del país, subrayando que el acuerdo representa un avance relevante en materia de condiciones laborales.

Así, con este acuerdo alcanzado se espera una normalización progresiva del tránsito de la cadena, particularmente en sectores estratégicos como el Centro Logístico La Negra, cuya paralización tuvo impactos en la industria minera regional.