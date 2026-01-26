Con más de 35 disparos: Dos hombres mueren acribillados en La Florida tras evento solidario para damnificados por incendios

26 en. 2026 - 05:43 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres de nacionalidad chilena fueron asesinados a disparos durante la madrugada de este lunes en la Villa O'Higgins de la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el doble crimen se produjo pasadas las 00:00 horas en calle Aconcagua, luego de un evento solidario destinado a ayudar a damnificados por los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país hace algunos días.

El fiscal Sergio Ortega, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló que "los antecedentes darían cuenta de un eventual enfrentamiento, el cual se había producido posterior a un encuentro deportivo".

Una de las víctimas presentaba 27 disparos

"En cuanto al origen del mismo, es materia investigación determinar si es que se produjo producto de un enfrentamiento de bandas rivales", agregó, detallando que personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en las primeras pericias.

El persecutor consignó que "de los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8, lo que daría cuenta de la participación de más de un tirador conforme a las evidencias también que se han levantado del sitio del suceso".

Ortega expuso que las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, donde "se habrían efectuado maniobras de reanimación". Sin embargo, fallecieron en el mismo recinto en vista de la gravedad de sus heridas.