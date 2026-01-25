Tormenta eléctrica en Santiago: Rayo cayó sobre una palmera en Vitacura

25 en. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo se registraron precipitaciones en la zona central, lo que sorprendió a los santiaguinos debido a que el fenómeno estuvo acompañado de rayos y truenos.

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Rayo cayó en Vitacura

El fenómeno meteorológico sorprendió a la mayoría de los santiaguinos debido a la intensidad de las lluvias, un hecho poco habitual durante la época estival.

Además, se reportó que un rayo cayó sobre una palmera en la comuna de Vitacura, provocando el incendio del árbol.

En otro registro, se observa a vecinos del sector rociando la palmera con agua para evitar que las llamas se propaguen.

