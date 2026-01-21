Sin la "norma de amarre": Cámara de Diputados despacha a ley el proyecto de reajuste del sector público

21 en. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados despachó a ley este miércoles el proyecto de reajuste del sector público, que dividió al Congreso por la denominada "norma de amarre", la que finalmente no prosperó.

Proyecto quedó en condiciones de ser promulgado

Entre los principales puntos de la iniciativa, se presenta un reajuste de 3,4% escalonado para los funcionarios del sector público (2,0% desde diciembre pasado y 1,4% a partir de junio de este año).

La atención estuvo puesta, eso sí, en la "norma de amarre", criticada por la oposición. Esta fue impulsada por el Gobierno, y tenía como fin proteger la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público.

Pese a la pugna entre el oficialismo y la oposición, este punto del proyecto no prosperó, lo que fue celebrado por quienes se mostraron en desacuerdo desde un principio.

Teletrabajo se mantiene

Pese a lo anterior, el Gobierno de Boric logró mantener la modalidad de teletrabajo por unos años más en el sector público.

Tras la votación, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo, lo que se espera que se resuelva en las próximas horas.

