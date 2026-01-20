Quedaron en prisión: Revocan arrestos domiciliarios y arraigos para tres integrantes de banda que estafó a Amparo Noguera

20 en. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parte de un recurso presentado por la Fiscalía y la parte querellante, respecto a tres integrantes de la asociación criminal acusada de haber cometido una serie de estafas haciéndose pasar por personal de la PDI y la CMF. Entre las víctimas se encuentra la actriz Amparo Noguera.

El pasado sábado 17 de enero se decretó la prisión preventiva para cuatro imputados, mientras que otros cuatro quedaron en libertad. Sin embargo, el tribunal de alzada revocó parte de lo determinado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y ahora se sumaron otros tres acusados a la máxima medida cautelar.

La determinación de la Corte de Apelaciones

"Se revoca la resolución apelada (...), en cuanto rechazó la prisión preventiva de los imputados, Juan Carlos Pino Muñoz, Francisco Javier Palacios Barrera y Nicole Stefan Francesca Fernández Camacho y, en su lugar, se decreta la prisión preventiva, por peligro para la seguridad de la sociedad, en el caso del primero y por peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de las víctimas, en el caso de los dos últimos", indicó la Corte de Apelaciones.

En primera instancia, Pino y Fernández habían quedado con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, y Palacios sólo con arraigo nacional.

Puntos que rechazó la Corte de Apelaciones

También se había apelado por el caso de Cristián Andrés Rojas, pero en este caso se confirmó la sentencia del Octavo Juzgado de Garantía, por lo que se mantuvo con arraigo nacional y firma mensual.

El recurso también apuntaba a tres hombres que quedaron sin ninguna medida cautelar. La Corte de Apelaciones también estuvo de acuerdo con la resolución de primera instancia, considerando que se encuentran privados de libertad, cumpliendo una condena en el Centro Penitenciario de La Serena.