Detienen a hombre por "uso ilícito del fuego" en la región del Maule

20 en. 2026 - 03:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía del Maule informó que un hombre fue detenido en la comuna de Pencahue, región del Maule, tras haber sido sorprendido manipulando fuego de manera indebida.

¿Qué informó la Fiscalía?

A través de su cuenta de X, el ente persecutor detalló que durante la noche del lunes pasado un "sujeto de nacionalidad boliviana es detenido y pasa a control de detención por orden de la Fiscalía de Flagrancia por uso ilícito del fuego".

"Fue sorprendido quemando ramas en el Fundo Corinto, comuna de Pencahue. Este martes será formalizado de cargos en Talca", agregó la Fiscalía.

Una situación similar ocurrió en la comuna de Penco, región del Biobío, donde un hombre de 50 años fue detenido por, presuntamente, haber iniciado fuego.

De acuerdo con el último balance entregado por el Gobierno, 20 personas han fallecido a causa de los incendios que han azotado la zona centro-sur.

Todo sobre Incendios forestales