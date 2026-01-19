Tras adquisición de nuevo dueño: Los cambios que podría tener Espacio Riesco

19 en. 2026 - 10:41 hrs.

Una serie de importantes cambios, producto de una remodelación, es el que vivirá el centro de eventos Espacio Riesco. Esto, luego de que el lugar fuese adquirido por GL events Chile, la operación local de la multinacional francesa GL events, que cuenta con más de 80 recintos en todo el mundo.

La empresa, en entrevista con el Diario Financiero, se refirió por primera vez a esta operación. Según el mismo medio, en 2024, registró un volumen de negocio de más de 1.600 millones de euros.

Respecto al año recién pasado, Francisco Sotomayor, CEO de GL events Chile, dijo que "2025 fue un año histórico. Probablemente el mejor de nuestra historia, con 75 millones de dólares de ingresos aquí en Chile. Esto en el consolidado de las cuatro empresas que hoy son parte del grupo.

En ese sentido, GL events Chile está compuesta por cuatro filiales: FISA, Metropolitan Santiago, Espacio Riesco y Tarpulin. Desde la llegada a Chile han invertido 87 millones de la divisa estadounidense.

Los cambios que tendrá Espacio Riesco

En cuanto a la adquisición de Espacio Riesco, Sotomayor aseguró que la operación se llevó a cabo tras nueve años de conversaciones.

En lo que respecta a la remodelación, el CEO adelantó que se ha definido un plan de inversión estructurado en tres pilares: modernización de instalaciones, incorporación de tecnología y fortalecimiento de los estándares de servicio.

A su vez, aclaró que ya se ha realizado una inversión en equipamiento de última generación en sistemas modulares y arquitectura temporal.

Todas estas mejorías implican una inversión que va entre los 5 y los 7 millones de dólares entre los próximos cuatro a seis años. De la misma forma, Sotomayor no descartó una posible ampliación de Espacio Riesco.

"Es algo que tenemos en mente producto de que grandes eventos muchas veces demandan ese crecimiento, como son Food Service, Edifica y Expomin, que verían muy bien una eventual ampliación del espacio", cerró.

