Por más de 10 horas: Cortes de agua afectarán a sectores de seis comunas este miércoles

19 nov. 2025 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas anunció una serie de cortes programados para sectores de seis comunas dentro de la Región Metropolitana durante la jornada de este miércoles 19 de noviembre. La medida responde a trabajos de cambios de válvulas, así como de renovación en las redes.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

Renca: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

La Florida: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

Macul: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

Conchalí: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles.

Melipilla: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

Todo sobre corte de agua