Corte de agua de este martes 18 de noviembre: ¿A qué hora empieza y qué sectores serán afectados?
- Por Diego Alonzo
Aguas Andinas publicó un anuncio de un nuevo corte de agua programado para este martes 18 de noviembre y afectará a varias comunas de la Región Metropolitana. Según señaló la empresa, la medida responde a trabajos relacionados con "cambios de válvulas" y "renovación en las redes".
La compañía utilizó su página web (pincha aquí) para especificar la hora en que iniciará el corte y los sectores de las comunas que no dispondrán del servicio durante cierto periodo.
¿A qué hora inicia el corte de agua y que sectores contempla?
A continuación, puedes revisar los mapas de los sectores afectados por el corte programado de este martes.Ir a la siguiente nota
Las Condes: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles
Peñalolén: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles
El Monte: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 21:00 horas del mismo día
Maipo: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 23:00 horas del mismo día
Leer más de
Notas relacionadas
- Corte de agua afectará a cuatro comunas este martes 18 de noviembre: Revisa los sectores afectados
- Interrupción del suministro por medio día: Anuncian corte de agua para dos comunas de Santiago este jueves
- Desde la tarde hasta finalizar el día: Aguas Andinas programa corte de agua para este miércoles en Santiago