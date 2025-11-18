Corte de agua de este martes 18 de noviembre: ¿A qué hora empieza y qué sectores serán afectados?

18 nov. 2025 - 12:21 hrs.

Aguas Andinas publicó un anuncio de un nuevo corte de agua programado para este martes 18 de noviembre y afectará a varias comunas de la Región Metropolitana. Según señaló la empresa, la medida responde a trabajos relacionados con "cambios de válvulas" y "renovación en las redes".

La compañía utilizó su página web (pincha aquí) para especificar la hora en que iniciará el corte y los sectores de las comunas que no dispondrán del servicio durante cierto periodo.

¿A qué hora inicia el corte de agua y que sectores contempla?

A continuación, puedes revisar los mapas de los sectores afectados por el corte programado de este martes.

Las Condes: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles

Peñalolén: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles

El Monte: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 21:00 horas del mismo día

Maipo: A partir de las 15:00 horas del martes hasta las 23:00 horas del mismo día

Todo sobre corte de agua