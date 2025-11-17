Familia de piloto muerto en accidente denuncia que amigo usó su tarjeta bancaria: Gastó más de $3 millones

17 nov. 2025 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

La familia del piloto Fernando Tapia, fallecido el pasado 29 de octubre tras capotar su avioneta en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso, denunció a uno de los amigos de la víctima por el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias a pocas horas del fatal accidente.

El hallazgo ocurrió cuando el hijo de Tapia recuperó el chip de su teléfono y comenzó a recibir notificaciones del banco por transacciones que no correspondían, detectando millonarios movimientos financieros irregulares asociados a una de sus tarjetas personales.

Tarjeta fue usada el mismo día que falleció

Soledad Tapia, hermana del piloto, señaló a CHV que al revisar los estados de cuenta detectaron compras y giros por más de tres millones de pesos, incluidos movimientos registrados la noche de la muerte y durante el velorio.

"Una de sus tarjetas de cuenta privada tenía movimientos de gastos, compras, había giros en la misma noche que falleció y cuando se estaba velando. Se registraron muchas compras. Quedamos estupefactos, porque él estaba fallecido", comentó.

"Mi sobrino mayor de 24 años logró rescatar el chip del teléfono de mi hermano para rescatar recuerdos. Instala el chip en el celular y llegan notificaciones de transacciones en el banco, pero mi hermano ya había fallecido", agregó la mujer.

Denuncian a amigo de piloto fallecido

Pronto se confirmó que uno de los amigos de Fernando Tapia, de iniciales I.A.T., había realizado compras y giros millonarios, pese a que la tarjeta le fue entregada solo para una compra puntual previo al accidente. El mismo hombre confesó el delito un día después.

El pasado viernes, la Fiscalía de San Felipe confirmó una investigación en curso por el delito de fraude, revelando que en las diligencias trabajan junto a la PDI y que se están recabando los antecedentes para lograr una formalización.

"La víctima le entrega a este sujeto su tarjeta y le da la clave, toda vez que iban a realizar unas compras. El imputado, después del fallecimiento de la víctima, realiza estos giros en distintas sucursales bancarias, por un total de 3.600.000 pesos", detalló el Fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo.

El sospechoso aún no ha sido formalizado, mientras el Ministerio Público reúne más antecedentes para un eventual control de detención.