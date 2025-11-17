Cavó la fosa donde fue enterrada: "El Krosty" queda en prisión preventiva por su rol clave en el crimen de Krishna Aguilera

17 nov. 2025 - 07:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Garantía de San Bernardo realizó este domingo la audiencia de formalización de dos nuevos detenidos en la investigación por el crimen de Krishna Aguilera. Luis Inostroza, apodado como "El Krosty" quedó en prisión preventiva, mientras que Kevin Aillapán con arresto domiciliario.

La instancia permitió conocer el rol que habría tenido "El Krosty", señalado por la Fiscalía como pieza clave en la ejecución del plan que terminó con la muerte de la joven el pasado 5 de octubre.

La participación atribuida a “El Krosty”

Durante la audiencia se expuso que Inostroza, de 44 años, habría actuado como hombre de confianza de Juan Beltrán, imputado principal del caso. Según lo revelado, su rol no habría sido periférico: fue quien habría comprado cal para cubrir el cuerpo, quien cavó la fosa y quien participó de la inhumación. La Fiscalía afirmó que formó parte directa del plan que Beltrán habría ideado como represalia tras una quitada de droga.

El fiscal Daniel Ríos detalló en la audiencia que el Ministerio Público logró establecer “el plan de acción; luego quiénes participen en la ejecución, quiénes ejecutan la fosa la cual la víctima finalmente es enterrada, quienes participan en el entierro propiamente tal y quienes realizan acciones con posterior con la finalidad de asegurarse de que la víctima no sea hallada”.

En la audiencia se reiteró que Inostroza no solo conocía cada paso, sino que ejecutó labores específicas, como construir la fosa y participar del entierro. Por eso, el tribunal decretó prisión preventiva para él, considerando su participación directa.

El rol de Kevin Aillapán

Junto a Inostroza fue formalizado Kevin Aillapán, quien quedó con arresto domiciliario total. De acuerdo con la Fiscalía, su participación habría sido en calidad de encubridor. Él ya había declarado dos veces y, según su defensa, en esta tercera instancia decidió entregar más antecedentes.

Ríos explicó que Aillapán tuvo participación “en cuanto a realizar acciones por efecto de impedir que sea descubierto el cuerpo ya enterrado de la víctima, como también colaborar con Juan Beltrán para que él no sea detenido”.

Presencia en la inhumación y ayuda en la fuga

Según se reveló en la audiencia, Aillapán estuvo presente en el segundo viaje que los involucrados realizaron al sitio donde fue enterrada Krishna Aguilera. Su presencia habría tenido un rol de supervisión para evitar que la operación llamara la atención.

Posteriormente, también habría ayudado a Beltrán a esconderse tras el homicidio, facilitando traslados y estadías en distintos lugares, lo que reforzó su vinculación con el caso, aunque sin una participación directa en la muerte de la joven.

La abogada de Aillapán, Leslie Pinilla, valoró la medida cautelar decretada: “Se logró la medida cautelar de arresto domiciliario total para efectos de la investigación. Su grado de participación es como encubridor y no como autor, a diferencia de los otros coimputados”.