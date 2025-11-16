"He sido muy maltratada": Ángela Vivanco llega a votar y se refiere a caso "Muñeca Bielorrusa"

16 nov. 2025 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este domingo, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco llegó hasta su local de votación para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En ese contexto, conversó con la prensa y abordó el llamado caso "Muñeca Bielorrusa", por el cual ella se encuentra imputada y su esposo, Gonzalo Migueles, está en prisión preventiva.

¿Qué dijo Ángela Vivanco?

"Es una mala imagen que a una persona que trató de colaborar se la dé por culpable antes de que se le pueda juzgar", manifestó la exministra. "Esto ya lo viví. Tuve un proceso de remoción de un mes, y en consecuencia yo siento que he sido muy maltratada en esto y no es un buen mensaje para las instituciones".

"Yo no tengo ninguna vinculación con nada público más que el cargo que tuve, aquí nadie se ha reído del país. Yo he sido una persona muy seria, me traté de defender en la corte mi proceso de remoción. Casi no lo pude hacer porque duró un mes", sostuvo.

"Show mediático"

Además, reiteró que ha habido un "show mediático" en la causa. "No se hacen estas cosas de entrar a una casa con perro sin necesidad. Eso se hace en redada de drogas... Todo esto es un show mediático, para hacer un show".

"Estoy trabajando con los abogados porque ellos tienen que reunir todos los antecedentes, ir contestando punto por punto, explicando punto por punto, y esperamos tener la oportunidad de demostrar todo aquello con el debido respeto a los tribunales", añadió.

Respecto a Migueles, sostuvo que se encuentra "preocupado, si no es gracia estar privado de libertad. Pero tranquilo porque a la vez siente que él tiene que decir en esta causa, lo que pasa es que tiene que tener la oportunidad de decirlo".