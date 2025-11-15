"Se vuelve a repetir una injusticia": Exministra Ángela Vivanco por prisión preventiva contra abogados en caso "Muñeca Bielorrusa"

15 nov. 2025 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, abogados imputados en el caso "Muñeca Bielorrusa".

En el desarrollo de las audiencias que partieron la semana pasada, también se mencionó el nombre de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien aprovechó de referirse a sus menciones por parte de la jueza Patricia Ibacache, sin haber estado presente en alguna de las sesiones.

"Se vuelve a repetir una injusticia"

Luego de conocerse la cautelar de prisión preventiva contra los tres legistas, Ángela Vivanco dio un punto de prensa en el que aprovechó de leer un comunicado, donde partió diciendo que "resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michel Ibacache cuestionó por ocho jornadas".

"Llama la atención que gran parte de su resolución aluda a hechos que se me adjudican sin que yo haya estado presente en esa audiencia, puesto que no fui formaliza y aún está pendiente una larga tramitación de la querella de capítulos", indicó la exministra de la Corte Suprema.

Luego, Vivanco precisó que "obviamente, esto significa que mi defensa no ha podido participar en la audiencia. No existió el cumplimiento del principio que permite contradecir las imputaciones que hace el Ministerio Público y que corresponde a todo debido proceso".

"Se vuelve a repetir una injusticia. Fui víctima de un procedimiento de 'remoción expres' que duró un mes, en las más precarias condiciones, pues no tuve acceso ni siquiera a la totalidad de la prueba que se presentó en mi caso", recalcó la exjueza.

Además, Vivanco enfatizó que "no pretendo ni aceptaré que esa situación se repita y, en consecuencia, en conjunto con mis abogados, evaluaré todos los caminos y acciones que sean procedentes para evitar que se me culpe y que se me pretenda condenar antes de esbozar mi defensa en un juicio imparcial, objetivo y con pruebas que cumplan con el estándar de legalidad".

"Creo que ha habido un gran show del Ministerio Público"

Al ser consultada por las acciones que tomará, Ángela Vivanco reconoció que "es lo que tengo que estudiar con mis abogados, porque hoy día tenemos recién la resolución".

"No me siento conforme con nada de lo que pasó en las audiencias, que todo el mundo pudo seguir públicamente, puesto que se habló de mí y de hechos que se me atribuyen a mí sin que estuviera siendo formalizada", precisó la exministra.

Respecto a si ha sentido que es víctima de una "persecución política", afirmó que "creo que ha habido un gran show del Ministerio Público después de haber tenido una serie de problemas en otras causas en que creo que la imagen del Ministerio Público no salió bien parada".

"Creo que esta causa se apuró y se aceleró justamente para tratar de dar un golpe de efecto, cosa que me parece que no es la adecuada", concluyó Vivanco.

