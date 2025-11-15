Caso "Muñeca Bielorrusa": Abogados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Carlos Lagos quedan en "prisión preventiva"

15 nov. 2025 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada este sábado, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la "prisión preventiva" para Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, abogados imputados en el caso "Muñeca Bielorrusa".

Según lo expuesto en la audiencia, a los tres se les imputan los delitos de "soborno reiterado, lavado de activos y cohecho".

El tribunal dispuso "un plazo de investigación de 90 días". Para fundamentar la resolución, la jueza Patricia Ibacache explicó que "estimando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se decreta la prisión preventiva de los imputados Migueles, Vargas y Lagos".

"Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país participando de reuniones sociales, mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez", agregó la magistrada.

Asimismo, la jueza sostuvo que los "actos han enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la audiencia un sentimiento de impunidad".

Según reportó la cuenta de X del Poder Judicial, se señaló que "el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Gonzalo Migueles Oteiza, imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos; y de Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera, imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado".

Cabe recordar que Gonzalo Migueles es la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue destituida de su cargo "por mal comportamiento en el ejercicio de su cargo", según informó el Poder Judicial en su debido momento.

