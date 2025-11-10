Senado aprueba acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa y es destituido de su cargo

10 nov. 2025 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó durante la tarde de este lunes la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, hasta ahora ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestionado por haber compartido información reservada al abogado Luis Hermosilla, principal imputado del Caso Audios.

El magistrado quedó destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, durante los próximos cinco años.

La acusación fue votada en tres capítulos: el primero obtuvo 44 votos a favor y 3 abstenciones; el segundo, 27 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones; y el tercero, 30 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones.

¿Por qué se acusó constitucionalmente al juez Ulloa?

De acuerdo con la acusación, Ulloa incurrió en un notable abandono de deberes al vulnerar su deber de abstención e imparcialidad. Según los antecedentes, compartió información reservada de la Corte a Hermosilla, intercedió en nombramientos judiciales y no se inhabilitó en causas en las que mantenía vínculos con intervinientes.

El exjuez continuó en su cargo luego de que el 30 de septiembre pasado el Pleno de la Corte Suprema rechazara su expulsión, tras ser acusado de faltas a la probidad. En esa oportunidad, no se alcanzó el quórum necesario para destituirlo.

Previamente, el 25 de agosto, el Pleno del máximo tribunal había sancionado a Ulloa con dos meses de suspensión y ordenó la apertura de un cuaderno de remoción, trámite que finalmente no prosperó.