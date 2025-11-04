Cámara de Diputados aprueba permiso laboral por muerte de mascotas: ¿En qué consiste el proyecto de ley?

04 nov. 2025 - 02:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el lunes el proyecto que busca establecer un día de permiso laboral para trabajadores en caso de que fallezcan sus mascotas o animales de compañía.

En su primer trámite constitucional, la iniciativa de ley obtuvo el visto bueno por 109 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones, por lo que ahora pasará a ser discutida en el Senado.

¿En qué consiste el proyecto de ley de permiso laboral por muerte de mascotas?

La propuesta incorpora en el Código del Trabajo un día de permiso laboral remunerado para trabajadores con motivo del fallecimiento de sus mascotas o animales de compañía. No obstante, el texto establece que se deberá devolver la jornada dentro de los 90 días siguientes.

El permiso será solo para quien figure como dueño en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía.

El trabajador deberá dar aviso a su empleador, previa exhibición de la documentación que acredite el fallecimiento del animal, y podrá utilizar el permiso dentro de los cinco días siguientes.

De acuerdo con el sitio web de la Cámara Baja, los diputados que intervinieron a favor fueron José Miguel Castro, Daniel Manouchehri, Erika Olivera, Félix González, Ximena Ossandón, Daniella Cicardini, Ana María Gazmuri, Hotuiti Teao, Marisela Santibáñez, Luis Malla, Carolina Marzán, Guillermo Ramírez, Danisa Astudillo, Andrés Celis, Diego Ibáñez, Sebastián Videla, Cristián Tapia, Yovana Ahumada y Marcela Riquelme. En contra, en tanto, expusieron Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen y Cristián Araya.

