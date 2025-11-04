"Ley Tommy Rey": ¿En qué consiste la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados?

04 nov. 2025 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de ayer lunes 3 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto conocido como "Ley Tommy Rey". La iniciativa fue bautizada así en reconocimiento al fallecido cantante y compositor Patricio Zúñiga, quien dejó un legado en la música popular chilena junto a su sonora.

El proyecto fue aprobado en general por 121 votos a favor y cinco abstenciones y tras el rechazo de algunas indicaciones en particular, finalmente el texto emanado de la Comisión de Cultura se aprobó por 124 votos a favor y tres abstenciones, despachándose al Senado.

¿En qué consiste la "Ley Tommy Rey"?

La propuesta, que se originó en una moción impulsada por la diputada Marta González (IND) y otros parlamentarios y es apoyada por la Sociedad Chilena de Derechos de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), busca modificar la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual.

De acuerdo al sitio web de la Cámara, la parte central del proyecto es reconocer el derecho a remuneración para los músicos por las interpretaciones en discos o en formatos audiovisuales disponibles en las plataformas digitales.

Hasta su muerte, Tommy Rey -al igual que muchos otros intérpretes y ejecutantes- nunca recibió dinero por la reproducción de sus canciones en plataformas digitales, ya que estas actualmente solo pagan por derecho de autor.

Así entonces, el proyecto define que "los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales, tendrán el derecho irrenunciable e intransferible a percibir una remuneración".

En cuanto al pago a los músicos, se indica que "este derecho se podrá hacer efectivo mediante la gestión directa de los artistas intérpretes o ejecutantes o por medio de una entidad de gestión colectiva que los represente".

