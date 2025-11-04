Se entregó a Carabineros: Detienen a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco

04 nov. 2025 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

A propósito de una investigación en su contra por delitos de corrupción, Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, se entregó a Carabineros durante la noche de este martes.

Sobre Migueles pesaba una orden de detención, en el marco de la indagatoria que dirige la Fiscalía Regional de Los Lagos por su presunta participación en el nombramiento irregular de fiscales, jueces, notarios y conservadores.

Más temprano, personal de Carabineros y Fiscalía realizaron una serie de diligencias, entre ellas, el allanamiento a la vivienda de Migueles y Vivanco, desde donde se decomisaron documentos y otras evidencias.

La investigación del "Caso Muñeca Bielorrusa"

En octubre de 2024, el Ministerio Público abrió de oficio una causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible contra Vivanco, quien se transformó en la primera ministra de la Corte Suprema destituida en los últimos 24 años.

Una de las primeras diligencias fue levantar el secreto bancario de la exjueza, su pareja, y otros tres abogados: Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, representantes del consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec (CBM) que derrotó a Codelco en varios fallos judiciales, obligando a la estatal a pagar más de $17 mil millones.

De hecho, en las últimas horas también se emitieron órdenes de detención contra Vargas y Lagos, quienes se entregaron voluntariamente a Carabineros durante la noche de este martes, al igual que Migueles.

De acuerdo con la indagatoria, altas sumas de dinero habrían sido trianguladas desde el entorno de CBM hacia cuentas bancarias vinculadas a personas cercanas a Vivanco.

Entre los hechos que motivaron su destitución del Poder Judicial —tras la filtración de sus chats con el abogado Luis Hermosilla— figura su rol en el litigio entre CBM y Codelco. Según la resolución que la expulsó de la Corte Suprema, Vivanco habría apurado irregularmente la revisión de recursos presentados por CBM, y en todos los fallos en que el consorcio resultó favorecido, su voto fue determinante.