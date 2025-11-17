Investigan crimen en motel de Ovalle: Hombre fue asesinado con arma de fuego al interior de una cabaña

17 nov. 2025 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en esclarecer el crimen de un hombre ocurrido al interior de un motel en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo. Preliminarmente, se sabe que desconocidos ingresaron al recinto y dispararon a la víctima hasta darle muerte.

Hombre fue asesinado al interior de la cabaña de un motel

Tras ser requeridos por el Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) La Serena junto a peritos del Laboratorio de Criminalística y el equipo ECOH se trasladaron la mañana de este lunes hasta un inmueble en donde se produjo un hecho de sangre.

Personal policial concurrió hasta un "sitio de suceso por un homicidio con arma de fuego de un sujeto masculino de 22 años de edad, quien fue herido a bala al interior de un motel", informó el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba en una de las cabañas de la propiedad, emplaza en el sector La Chimba, a un costado de la ruta D-511, cuando fue asesinado por un grupo de personas que ingresó al lugar en la madrugada.

Por ahora se desconoce el móvil del crimen y quienes son los autores, así como tampoco se sabe si el fallecido conocía a las personas que le dieron muerte.

"A esta hora nuestro personal realiza el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso para establecer la dinámica del delito y establecer las responsabilidades", agregó la autoridad policial.