"Escuchamos ruidos de desesperación": Asaltantes lanzan a hombre al río Mapocho tras robar su teléfono

17 nov. 2025 - 07:51 hrs.

¿Qué pasó?

Bomberos y personal de salud realizaron un amplio operativo en el borde del río Mapocho, frente al Parque Forestal en Santiago, Región Metropolitana, para rescatar a un hombre de aproximadamente 55 años que fue arrojado al cauce tras ser asaltado por un grupo de desconocidos.

La víctima, que transitaba temprano por el sector camino a su trabajo, quedó caída en la ladera del río con evidentes lesiones y sin posibilidad de moverse.

Asalto y caída al río

Según el relato entregado en el lugar, el hombre fue abordado por varios sujetos que le quitaron su teléfono celular y otras pertenencias. Tras el robo, lo empujaron desde la vereda hacia el río Mapocho, cayendo varios metros y resultando gravemente herido, especialmente en una de sus piernas.

Mientras pedía ayuda, sus gritos fueron escuchados por conductores de transporte público que suelen estacionar en el sector. Ellos alertaron de inmediato a Bomberos, lo que permitió iniciar las labores de rescate.

El rescate y el testimonio de quienes ayudaron

Bomberos logró finalmente subir al hombre desde la ladera, encontrándolo con una posible fractura en una pierna y en evidente estado de dolor. En paralelo, testigos que presenciaron la escena entregaron su relato sobre lo ocurrido.

Uno de ellos describió el momento en que vio a la víctima pidiendo auxilio: “Escuchamos unos ruidos de desesperación y veo una persona que está en la ladera del río Mapocho, fracturada, tratando de pedir ayuda para que lo rescataran, que anoche fue asaltado y le quitaron su teléfono y lo lanzaron al río cara de palo. Sin el más minúsculo miramiento... Pero es una situación absolutamente lamentable e inhumana de lanzar a una persona al río por un teléfono”.

Otro testigo detalló cómo intentaron asistirlo: “Nosotros hicimos lo que pudimos. Le dije a mi compañero ‘anda a llamar a los Bomberos para que vengan a auxiliar al caballero’ y lloraba, lloraba, lloraba, pero es una pena grande, porque mire, imagínese cómo está, tiene la pierna quebrada ahí. Sigue llorando el caballero, es una pena, porque aquí se pasan todos los días robos, asaltos”.

Una ambulancia llegó poco después de que Bomberos completara el rescate. La víctima fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial, mientras personal que trabaja habitualmente en el sector insistió en que episodios de este tipo se repiten con frecuencia en la zona.