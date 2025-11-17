Delegada presidencial de Talagante sufre robo de su vehículo en Maipú

17 nov. 2025 - 06:43 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este lunes, la delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte, sufrió un violento robo en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, donde delincuentes sustrajeron su vehículo.

El delito ocurrió en la intersección de Camino Melipilla con Egipto, lugar en el que fue abordada por sujetos que transitaban a pie.

¿Qué se sabe del robo?

Todo ocurrió alrededor de las 01:20 horas, cuando la delegada se trasladaba en su camioneta rumbo a su vivienda.

En un momento, se detuvo en un paradero de la locomoción colectiva para recoger a personas conocidas que se encontraban en el lugar.

Finalmente, se encontró con los delincuentes, quienes la intimidaron con armas de fuego y la forzaron a bajar de vehículo, en el cual escaparon.

Investigación del robo

Personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros se encuentra indagando las circunstancias del robo, para dar con los responsables.

Cabe señalar que posteriormente la camioneta fue encontrada abandonada por las calles de la comuna de Maipú.