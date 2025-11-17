Dictan prisión preventiva para hombre que viajaba con granada en la región de Antofagasta

17 nov. 2025 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de un ciudadano boliviano, imputado por el delito de tráfico de armas de uso bélico. La medida se adoptó tras la audiencia de formalización realizada luego de su detención en la avanzada aduanera de Quillagua, donde funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas encontraron una granada en el bus en que viajaba.

Durante la audiencia, la fiscal jefe del Tamarugal, Karem Gómez, detalló que el imputado R.I.C.L. fue detenido el 12 de noviembre, cuando personal de Aduanas fiscalizaba un bus interprovincial que realizaba el trayecto Iquique–Calama. En esa revisión, los funcionarios hallaron detrás de su asiento una bolsa que contenía una granada de mano, hecho que motivó la denuncia inmediata al Ministerio Público.

Tras ser informada la situación, la Fiscalía instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros para realizar las pericias al artefacto. De acuerdo con el informe presentado durante la audiencia, se determinó preliminarmente que se trataba de una granada de fabricación estadounidense que contiene gas lacrimógeno en su interior.

El documento técnico incorporado por la Fiscalía señala que el incorrecto transporte, almacenaje y manipulación de esta "granada de mano tipo bola de goma CS Humo" representa un alto peligro tanto para quien la porte como para terceros. Este antecedente fue puesto a disposición del tribunal como parte del sustento de la imputación.

En la instancia judicial también se agregó la declaración del imputado y el análisis del teléfono móvil incautado al momento de su detención. Según la Fiscalía, estos antecedentes permitieron establecer que el artefacto había ingresado al país por pasos no habilitados con fines de comercialización.

Considerando todos los elementos expuestos, el tribunal resolvió decretar la prisión preventiva del imputado. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 60 días para el desarrollo de diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos atribuidos.

