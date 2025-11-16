Al menos 10 delincuentes realizan violento turbazo a familia en Peñalolén: Destruyeron la reja perimetral y robaron vehículo

16 nov. 2025 - 06:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento turbazo afectó durante la madrugada de este domingo a una familia en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, en el sector de calle 13 Oriente con Mar Chileno.

El grupo familiar descansaba cuando, cerca de las 3:00 de la mañana, advirtió la llegada de un grupo delictual que ingresó directamente a la vivienda.

Ingreso y amenazas al grupo familiar

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados en el lugar, aún no existe claridad sobre la cantidad exacta de involucrados. Sin embargo, según el relato de vecinos empadronados por personal municipal, se trataría de al menos diez sujetos que llegaron en tres o cuatro vehículos. Tras irrumpir en la casa, los individuos habrían amenazado a la familia y recorrido todas las habitaciones en busca de especies de valor.

El interior de la vivienda quedó completamente desordenada, con muebles y objetos removidos en distintas zonas. Según lo observado antes de que el sitio fuera resguardado, los autores del hecho habrían registrado cada espacio de la casa antes de huir.

Robo del vehículo y destrucción de la reja

Además del robo de diversas especies, el grupo sustrajo un vehículo que se encontraba al interior del domicilio. Para sacarlo, destruyeron la reja perimetral ubicada en la esquina de 13 Oriente con Mar Chileno. En el lugar quedó parte del espejo del automóvil, desprendido durante la maniobra de escape.

El monto de lo sustraído sería millonario, según los primeros antecedentes obtenidos en el sector.

Llegada de carabineros y primeras diligencias

Carabineros llegó cerca de las 4:30 de la madrugada para iniciar las diligencias preliminares. Inspectores municipales también se presentaron en el lugar para empadronar a vecinos y recopilar información relevante para la investigación.

Uno de los puntos clave será el análisis de registros de cámaras de seguridad del sector. De acuerdo con los inspectores municipales, el rastreo de estas imágenes será determinante para esclarecer la dinámica del ingreso y la ruta de escape del grupo delictual.