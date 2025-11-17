Hombre mantuvo amenazada de muerte a su pareja al interior de su casa: Amiga alertó a Carabineros

17 nov. 2025 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue amenazada de muerte por su pareja al interior de una vivienda en la comuna de Renca, Región Metropolitana, durante la noche de este lunes. El hecho se conoció luego de que una amiga de la víctima llamara a Carabineros para alertar que la mujer estaba siendo intimidada con un arma de fuego.

Tras la denuncia, personal policial acudió al domicilio y procedió a la detención del individuo. El hombre fue trasladado hasta una comisaría, mientras que la afectada permanece resguardada y fuera de peligro.

Según indicó el teniente Emilio Huerta, "se pudo poner a salvo a la víctima y posteriormente en una revisión al interior del domicilio se encontró una pistola calibre 38, la cual mantenía 8 municiones al interior y que sería para amenazar a la mujer".

Al momento del procedimiento, los dos hijos de la afectada, de 18 y 14 años, también se encontraban al interior de la vivienda. Ambos fueron llevados hasta la casa ubicada al frente, donde viven sus abuelos, con el objetivo de mantenerlos resguardados.

Las diligencias policiales se concentraron en asegurar el lugar y reunir los antecedentes necesarios para precisar la dinámica de lo ocurrido. El arma encontrada quedó bajo custodia mientras avanzan las pericias respectivas.

El detenido, de nacionalidad chilena, quedó imputado por el delito de amenaza de muerte en contexto de violencia intrafamiliar. Por ahora se desconoce si mantiene antecedentes penales previos.

Todo sobre Policial