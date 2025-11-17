Hombre muere baleado en plena vía pública en Renca

17 nov. 2025 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de aproximadamente 34 años de edad falleció luego de ser atacado con un arma de fuego en plena vía pública dentro de la comuna de Renca, Región Metropolitana, durante la madrugada de este lunes 17 de noviembre.

La tragedia movilizó a funcionarios del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, así como de la Brigada de Homicidios de la Policía De Investigaciones (PDI).

En el sector, los investigadores efectuaron el empadronamiento de testigos que se encontraban en las cercanías al momento del hecho. A esto se sumó la revisión y retiro de cámaras de seguridad instaladas en el área, con el propósito de obtener registros que permitieran reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados, se estableció preliminarmente que la víctima habría sido abordada por otro sujeto. Según lo indicado, este individuo le disparó en al menos cuatro oportunidades.

Los equipos policiales permanecen trabajando en el sitio del suceso para reunir más evidencia que permita precisar la dinámica del ataque, así como la identidad del autor de los disparos.

