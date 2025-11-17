Tenían todo listo para las ventas navideñas: Millonario robo a bodega de Barrio Meiggs genera pérdidas de al menos $350 millones

17 nov. 2025 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una bodega ubicada en las cercanías del barrio Meiggs, destinada a almacenar productos para la temporada navideña, fue víctima de un millonario robo descubierto durante la mañana del viernes.

El lugar pertenece a una empresa que abastece outlets en distintos puntos de la Región Metropolitana, y había comenzado recientemente a operar como centro de preparación y acopio de mercancía para las festividades de fin de año.

Descubrimiento del robo

El equipo llegó temprano al recinto para retirar parte del stock y distribuirlo a sus locales, pero encontró un panorama inesperado: cajas abiertas, espacios vacíos y mercancía esparcida en el piso. Solo después de recorrer completamente la bodega advirtieron que habían sido víctimas de una sustracción masiva de productos.

Según los primeros antecedentes, un grupo indeterminado de personas habría ingresado cerca de las 5:30 de la madrugada, saltando un muro perimetral y forzando una de las puertas blindadas del galpón. Desde allí, los desconocidos comenzaron a revisar caja por caja y a seleccionar artículos de alto valor y rápida comercialización.

Productos sustraídos y avalúo preliminar

En la bodega se almacenaban prendas de vestir, carteras y artículos infantiles de marcas reconocidas, con un inventario detallado sobre el contenido de cada caja. Las víctimas estiman que fueron sustraídas decenas de contenedores que, en conjunto, suman entre $350 y $450 millones de pesos.

Cada caja contenía entre 30 y 50 productos, por lo que el cálculo definitivo dependerá del catastro que está realizando la empresa. Los trabajadores también desconocen cuántos vehículos utilizaron los autores del robo, por dónde ingresaron o cómo lograron cargar las cajas sin ser detectados.

Impacto para la empresa

La mercancía almacenada estaba destinada a la alta demanda de fin de año, por lo que la empresa se vio directamente afectada en su preparación para las ventas navideñas. El gerente de la distribuidora, Daniel Gálvez, relató cómo se enteró de la situación al llegar al recinto y observar el evidente desorden dejado por los desconocidos.

"Cuando abro los portones empiezo a ver mercadería en los pisos, cajas abiertas y muchos espacios vacíos", señaló.

"Nosotros somos con representación de aeropostales, ropa de NBA, Disney de TVC, tenemos Lacoste comprado con todo lo oficial y hay un daño muy grande", agregó.

"Haciendo un cálculo no muy fino, un poquito más ligero, estamos en el orden de los 350 a 450 millones en pérdida", estimó.

La denuncia fue ingresada ante la Policía de Investigaciones, que actualmente revisa las cámaras de seguridad del sector. Uno de los registros muestra el ingreso de desconocidos saltando un muro perimetral, aunque se trataría solo de parte del grupo involucrado.