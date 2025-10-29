Piloto muere tras caída de avioneta en San Felipe: La aeronave terminó calcinada

29 oct. 2025 - 20:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente aéreo se registró la tarde de este miércoles en el sector 21 de Mayo, en el límite de las comunas de Putaendo y San Felipe, región de Valparaíso, dejando como saldo la muerte del piloto.

Carabineros se constituyó alrededor de las 19:15 horas en el Callejón Segovia, tras recibir el aviso de la caída de una aeronave en el patio de una parcela. La avioneta quedó totalmente siniestrada y el piloto falleció calcinado en su interior.

¿Qué se sabe del accidente aéreo?

Se informó que la identidad del piloto es Fernando Tapia, presidente del Club Aéreo de San Felipe, y además se indicó que se están investigando las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Al lugar concurrieron equipos del SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes trabajaron en el rescate y aseguramiento del sitio del suceso. Se reporta que no hubo otras personas involucradas en el accidente.

Las autoridades al llegar al lugar se percataron que la aeronave resultó calcinada tras el accidente, al igual que su piloto, quien estaba en el interior.