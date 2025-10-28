Familia de María Ercira pide interrogar a nuevos testigos: Denuncian "cabos sueltos y "testimonios falsos"

28 oct. 2025 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

A casi un año y medio de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 mientras almorzaba con su familia en el Fundo Las Tórtolas de Limache, su familia exigió que nuevos testigos sean interrogados.

¿Quiénes son los posibles nuevos testigos?

De acuerdo a una publicación de La Estrella de Valparaíso, la nieta de la adulta mayor desaparecida, Carla Hernández, afirmó que solicitaron a la Fiscalía que tome declaraciones de posibles nuevos testigos del caso.

La familia cree que no se interrogó a todos los trabajadores del fundo y del servicio de recolección de basura del lugar. De hecho, Hernández aseguró que en las imágenes de las cámaras de seguridad aparecen personas vinculadas al fundo que no habrían sido citadas por Fiscalía.

No obstante, desde el Ministerio Público explicaron que ya se tomó declaración a los trabajadores del fundo y del servicio de aseo involucrados.

Denuncian "cabos sueltos y "testimonios falsos"

A pesar de la insistencia del Ministerio Público, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, confirmó que están preparando dos nuevas pericias y que aún existen "diligencias pedidas y no hechas".

En la misma línea, argumentó que el caso presenta "cabos sueltos" y "testimonios utilitarios e incluso falsos".

Por ello, Carla Hernández detalló que también pidieron incluir un análisis de tráfico de llamadas y geolocalización para contrastar las posibles falsas declaraciones y acusó que "la investigación está viciada desde el inicio" porque algunas versiones no coinciden con lo que muestran los videos.