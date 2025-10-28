Tiene 15 años: Detienen a segundo sospechoso por asesinato de estudiante en Viña del Mar

28 oct. 2025 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades detuvieron a un segundo sospechoso del crimen de un estudiante de 16 años, cometido a las afueras de un liceo de la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, hace casi dos semanas.

El detenido corresponde a un adolescente de 15 años, cuyo arresto fue concretado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) en la noche del lunes en la ciudad de Valparaíso.

El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Valparaíso, detalló que "la Fiscalía Local de Viña del Mar gestionó la orden de detención en su contra, la que se materializó en Cerro Bellavista de la ciudad puerto".

Adolescente será formalizado este martes

Además, consignó que el menor de edad es chileno y no mantiene antecedentes, y que su identificación se logró gracias a "diversas diligencias de investigación y análisis criminal".

Se espera que el joven pase a control de detención y posterior formalización durante este martes ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. La semana pasada, un primer detenido de 18 años quedó en prisión preventiva.

El fatal ataque con arma blanca ocurrió a eso de las 15:30 horas del jueves 16 de octubre en avenida Álvarez, en pleno centro de la ciudad jardín. En el bandejón de la mencionada arteria, al menos tres individuos abordaron al alumno de 2° medio para agredirlo, provocándole lesiones que le costaron la vida.