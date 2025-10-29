Se escapó de la casa y nunca volvió: Familia de Maitencillo ofrece $1 millón por su perrita desaparecida

29 oct. 2025 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un desesperado llamado está haciendo una familia de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, luego de que su perrita se escapara de su casa.

Se trata de Antu, una perrita de dos años de color negro con una línea blanca en el pecho, que pesa alrededor de 20 kilos y usa un collar rojo.

Desde el 10 de octubre, a través de sus redes sociales, Camila y Tomás, sus tutores, están ofreciendo una recompensa de $1 millón para quien ayude a dar con su paradero.

Ofrecen $1 millón a quien encuentre a Antu

En un video compartido en Instagram, Camila señaló que "la hemos buscado por toda la playa, todos los cerros, hemos hablado con mucha gente, hemos pegado muchos carteles y aún nadie la ha visto ni ha vuelto a casa".

"Como nadie la ha visto, ni viva, ni muerta, creemos que puede haberse quedado con alguien. Acudimos a ustedes para que este mensaje llegue a esa persona y así poder encontrarla. Cualquier información sirve", dijo la joven en su cuenta.

Quienes tengan información sobre Antu pueden comunicarse a los números telefónicos +56 9 8748 9241 o +56 9 7759 2576.