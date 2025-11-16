Voto en el extranjero: Revisa qué candidato se impuso en Londres, capital del Reino Unido

16 nov. 2025 - 16:46 hrs.

Pasadas las 16:00 horas de este domingo, se conocieron los resultados preliminares de las Elecciones Presidenciales 2025 en Londres, capital de Reino Unido.

¿Cómo les fue a los candidatos en Londres?

La ciudad inglesa contó con 8 mesas receptoras de sufragios, donde los candidatos Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés se pelearon los votos para seguir en la carrera hacia La Moneda.

A continuación, se detallan los resultados que obtuvieron los candidatos en Londres, donde Jeannette Jara obtuvo el primer lugar.

Jeannette Jara : 687 votos

: 687 votos Evelyn Matthei : 468 votos

: 468 votos José Antonio Kast : 250 votos

: 250 votos Johannes Kaiser : 123 votos

: 123 votos Franco Parisi : 5 votos

: 5 votos Harold Mayne-Nicholls : 31 votos

: 31 votos Marco Enríquez-Ominami : 7 votos

: 7 votos Eduardo Artés: 11 votos

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

