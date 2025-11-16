Voto en el extranjero: ¿Qué candidato presidencial ganó en España?

16 nov. 2025 - 16:37 hrs.

Tras finalizar la votación de los chilenos que residen en España a raíz de las Elecciones Presidenciales que se celebran este domingo en nuestro país, se dieron a conocer los resultados parciales.

De acuerdo a información preliminar obtenida por Meganoticias, la vencedora resultó ser la candidata Jeannette Jara con 48,5% de los votos, seguida de Evelyn Matthei con 21,3%.

Resultados en España



Es importante destacar que estos son los resultados parciales considerando a Barcelona y Madrid, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

