Jeannette Jara resulta ganadora en Francia: Revisa los resultados de los otros candidatos

Una vez finalizado el periodo de sufragio, durante la tarde de este domingo se dio inicio al conteo de votos en los países de Europa, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero.

Posteriormente, se dieron a conocer los resultados parciales. Tal es el caso de Francia, que a eso de las 16:00 horas de Chile ya había dado por finalizado los escrutinios.

De acuerdo a información preliminar obtenida por Meganoticas, la ganadora resultó ser la candidata Jeannette Jara con un total de 1.652 votos, seguida de Evelyn Matthei con 295 sufragios.

Hubo 7 nulos y 4 blancos.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

