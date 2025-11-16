Voto en el extranjero: Revisa qué candidato ganó en la ciudad española de Madrid

16 nov. 2025 - 15:55 hrs.

Continúan conociéndose los resultados de las Elecciones Presidenciales 2025 en los países de Europa, donde uno de los más relevantes es España, considerando el número de connacionales que reside en el territorio español.

¿Cómo les fue a los candidatos en Madrid?

La capital española contó con 19 mesas receptoras de sufragios, donde los candidatos Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés se pelearon los votos para seguir en la carrera hacia La Moneda.

A continuación, se detallan los resultados que obtuvieron los candidatos en Madrid, donde Jeannette Jara obtuvo el primer lugar.

Jeannette Jara : 1.328 votos

: 1.328 votos Evelyn Matthei : 915 votos

: 915 votos José Antonio Kast : 792 votos

: 792 votos Johannes Kaiser : 391 votos

: 391 votos Franco Parisi : 69 votos

: 69 votos Harold Mayne-Nicholls : 43 votos

: 43 votos Marco Enríquez-Ominami : 24 votos

: 24 votos Eduardo Artés: 19 votos

La capital española registró un total de 3.602 votos, donde 15 fueron nulos y 6 blancos, alcanzando una participación de un 43,6%.

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

