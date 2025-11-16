Voto en el exterior: Jeannette Jara resulta ganadora en Dinamarca

16 nov. 2025 - 15:46 hrs.

Una vez finalizado el periodo de sufragio, durante la tarde se dio inicio al conteo de votos en los países de Europa, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero.

De acuerdo a datos obtenidos por Meganoticas, en Dinamarca la ganadora resultó ser la candidata Jeannette Jara con un total de 238 votos, seguida de Evelyn Matthei con 86 votos.

Resultados en Dinamarca



Hubo 1 solo voto nulo y ninguno blanco.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

Todo sobre Elecciones Chile