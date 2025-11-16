"¿Quién es la señora?": Mujer puso en aprietos a Arturo Vidal en local de votación tras confundir a su pareja con otra persona

16 nov. 2025 - 15:35 hrs.

Este domingo es una jornada decisiva para el país: millones de chilenos y chilenas deben acudir a sus locales de votación para elegir al próximo Presidente y renovar parte del Congreso, según el distrito que les corresponda.

Los famosos no son la excepción. Entre los rostros conocidos que llegaron a ejercer su derecho a voto estuvo Arturo Vidal, quien acudió a sufragar en la comuna de San Joaquín, llamando la atención de quienes se encontraban en la fila en ese momento.

Mujer puso en aprietos a Arturo Vidal

En conversación con Fabián Morales, periodista de Mega, el jugador de Colo Colo expresó su entusiasmo por participar en este tipo de procesos democráticos. Desde el estudio de Mucho Gusto, José Antonio Neme aprovechó el despacho para preguntarle por su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza.

Neme comentó que había tenido la oportunidad de conocerla en un evento y que la encontró "muy simpática", a lo que Vidal respondió que Sonia se encuentra en su país natal y por eso no lo acompañó. En ese momento, una mujer que pasaba por el lugar realizó una llamativa intervención que no pasó desapercibida.

La votante explicó que se había salido de la fila para ir a conocer a Vidal. "Vine a cumplir con mi deber cívico, como una buena chilena", afirmó con orgullo. Sin embargo, tuvo una pequeña confusión al creer que el "King" estaba acompañado por su pareja.

"¿Quién es la señora? ¿Ella?", preguntó ante las cámaras mientras señalaba a otra mujer. La situación desató risas entre los presentes, y Fabián le aclaró amablemente: "No, ella se fue a Colombia, no se meta ahí".

