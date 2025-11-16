Pangal Andrade sorprende al mostrar el desafío de ser papá que supera a cualquier deporte: "Lo más difícil de todo"

16 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Como suele ocurrir con muchos padres primerizos, la vida de Melina Noto y Pangal Andrade dio un giro total con la llegada de su primera hija, Alanna. En el caso del kayakista, pasó de una rutina llena de aventuras a enfrentar desafíos completamente nuevos.

Así lo dejó ver el exchico reality en un divertido video que compartió en su cuenta de Instagram. Tras su reciente participación en el Mundial de Rafting, Pangal regresó a su casa en el Cajón del Maipo para reencontrarse con su bebé.

Pangal Andrade y el gran desafío de ser papá

Fue entonces cuando hizo una llamativa confesión sobre el mayor reto que ha enfrentado en estas primeras semanas junto a Alanna. En el registro, se ve a la pequeña durmiendo plácidamente en su silla, mientras él se acerca con extremo cuidado para levantarla.

Acto seguido, se persigna y traslada a Alanna hasta su cuna, consiguiendo que la niña no se despierte en el proceso, un logro que celebró con entusiasmo. Todo el momento fue acompañado por un hilarante audio que decía: "Dios mío, ayúdame. Necesito fuerzas para seguir adelante".

En la descripción del video, Pangal profundizó en la dificultad de esta maniobra: "Después de hacer los deportes más extremos, de subir cerros, saltar, correr y sentir la adrenalina a mil… lo más difícil de todo sigue siendo pasar a mi guagua a su cuna sin que se despierte".

El clip sacó risas entre los seguidores del deportista, quienes celebraron esta nueva etapa en su vida. "¡Qué ternura verte de papá!"; "La prueba más extrema que le ha tocado"; y “He aquí como el amor por su hijita cambia a un hombre rudo extremo, en un tierno y preocupado papá”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

