Voto en el extranjero: Revisa qué candidato ganó en la ciudad italiana de Milán

Continúan conociéndose los resultados de las Elecciones Presidenciales 2025 en el extranjero, donde uno de los países más relevantes es Italia. Una de las ciudades que ya cerró sus mesas es Milán, urbe en la que se habilitaron cinco mesas receptoras de sufragios.

¿Cómo les fue a los candidatos en Milán?

Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés buscan conquistar los votos del extranjero para llegar al sillón de La Moneda.

A continuación, se detallan los resultados totales que obtuvieron los candidatos en Milán.

Jeannette Jara : 253

: 253 José Antonio Kast : 100

: 100 Johannes Kaiser : 72

: 72 Evelyn Matthei : 99

: 99 Franco Parisi : 9

: 9 Harold Mayne-Nicholls : 11

: 11 Marco Enríquez-Ominam i: 2

i: 2 Eduardo Artés: 0

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

