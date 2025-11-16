Votación en Alemania: Revisa quién va ganando en Berlín
Una vez finalizado el periodo de sufragio, durante la tarde se dio inicio al conteo de votos en los países de Europa, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero.
Posteriormente se dieron a conocer los resultados parciales. Tal es el caso de Alemania, que a eso de las 15:00 horas de Chile ya había dado por finalizado los escrutinios en Berlín.
De acuerdo a información preliminar obtenida por Meganoticas, el resultado fue el siguiente:
Mesa 1 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 2 votos
2.- Jeannette Jara: 167 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 0
4.- Johannes Kaiser: 14 votos
5.- José Antonio Kast: 14 votos
6.- Eduardo Artés: 4 votos
7.- Evelyn Matthei: 29 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 0
Hubo 2 nulos y 3 blancos.
Mesa 2 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 2 votos
2.- Jeannette Jara: 160 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 2
4.- Johannes Kaiser: 9 votos
5.- José Antonio Kast: 11 votos
6.- Eduardo Artés: 4 votos
7.- Evelyn Matthei: 36 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 5
Nulos: 1 - Blancos: 0
Mesa 3 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 6 votos
2.- Jeannette Jara: 172 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 3
4.- Johannes Kaiser: 9 votos
5.- José Antonio Kast: 7 votos
6.- Eduardo Artés: 3 votos
7.- Evelyn Matthei: 38 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 7
Mesa 4 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 2 votos
2.- Jeannette Jara: 100 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 3
4.- Johannes Kaiser: 18 votos
5.- José Antonio Kast: 9 votos
6.- Eduardo Artés: 2 votos
7.- Evalyn Matthei: 39 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 2
Mesa 5 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 4 votos
2.- Jeannette Jara: 145 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 2
4.- Johannes Kaiser: 9 votos
5.- José Antonio Kast: 3 votos
6.- Eduardo Artés: 3 votos
7.- Evalyn Matthei: 36 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 3
Votos nulos: 3
Mesa 6 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 2 votos
2.- Jeannette Jara: 170 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 4
4.- Johannes Kaiser: 7 votos
5.- José Antonio Kast: 4 votos
6.- Eduardo Artés: 5 votos
7.- Evelyn Matthei: 38 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 2
Mesa 7 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 4 votos
2.- Jeannette Jara: 170 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 3
4.- Johannes Kaiser: 10 votos
5.- José Antonio Kast: 14 votos
6.- Eduardo Artés: 2 votos
7.- Evelyn Matthei: 27 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 2
Mesa 8 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 3 votos
2.- Jeannette Jara: 165 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 1
4.- Johannes Kaiser: 19 votos
5.- José Antonio Kast: 17 votos
6.- Eduardo Artés: 7 votos
7.- Evelyn Matthei: 36 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 6
Mesa 9 de Berlín:
1.- Franco Parisi: 3 votos
2.- Jeannette Jara: 182 votos
3.- Marco Enríquez - Ominami: 4
4.- Johannes Kaiser: 10 votos
5.- José Antonio Kast: 9 votos
6.- Eduardo Artés: 4 votos
7.- Evelyn Matthei: 40 votos
8.- Harold Mayne-Nicholls: 5
El conteto refleja una clara tendencia, la candidata Jeannette Jara acumuló la mayor cantidad de respaldo con 1.431 votos totales, posicionándose muy por delante del resto.
En el segundo lugar de la votación se encuentra Evelyn Matthei con 313 sufragios, seguida de Johannes Kaiser y José Antonio Kast con 105 y 88 votos, respectivamente.
Más atrás en el recuento, los resultados muestran que Eduardo Artés obtuvo 31 votos, mientras que Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls sumaron cifras cercanas, con 28 y 27 votos, respectivamente.
Finalmente, Marco Enríquez-Ominami cerró la lista con 19 votos.
Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).
Voto en el extranjero
Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.
Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.
