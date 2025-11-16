Voto en el extranjero: Jeannette Jara va ganando en Barcelona según los primeros resultados parciales
- Por Ariel Araya | Paula Lepe
En el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero, durante la tarde de este domingo se comenzaron a conocer los resultados parciales del conteo de votos en España.
A diferencia de países de Oceanía y Asia, cuyos escrutinios se dieron en la madrugada y en la mañana, respectivamente, en Europa el recuento de votos empezó pasadas las 14:00 horas.
¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Barcelona?
De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impone al menos en Barcelona con una amplia ventaja, sumando más de 2 mil votos. Le sigue Evelyn Matthei con más de 700.
En España también hay mesas de votación en Madrid que no son contabilizadas en esta nota.
Resultados en Barcelona por mesa
Barcelona Mesa 1:
1. Parisi 10
2. Jara 99
3. ME-O 1
4. Kaiser 20
5. Kast 21
6. Artés 0
7.Matthei 28
8.Mayne-Nicholls 2
Nulos 0
Blancos 0
Votos 181
Barcelona Mesa 2:
1. Parisi 2
2. Jara 111
3. ME-O 0
4. Kaiser 13
5. Kast 16
6. Artés 1
7. Matthei 29
8. Mayne-Nicholls 3
Nulos 1
Blancos 1
177 votos
Barcelona Mesa 3:
1. Parisi 0
2. Jara 108
3. ME-O 0
4. Kaiser 14
5. Kast 22
6. Artés 0
7. Matthei 33
8. Mayne-Nicholls 1
Nulos 1
Blancos 1
180 votos
Barcelona Mesa 4:
1. Parisi 2
2. Jara
3. ME-O 1
4. Kaiser 24
5. Kast 24
6. Artés 2
7. Matthei 26
8. Mayne-Nicholls 3
Nulos 0
Blancos 0
Votos totales 176
Barcelona Mesa 5:
1. Parisi 3
2. Jara 118
3. ME-O 1
4. Kaiser 11
5. Kast 15
6. Artés 6
7. Matthei 29
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 1
Blancos 0
186 votos
Barcelona Mesa 6:
1. Parisi 2
2. Jara 107
3. ME-O 5
4. Kaiser 23
5. Kast 14
6. Artés 1
7. Matthei 31
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 1
Blancos 1
187 votos
Barcelona Mesa 8:
1. Parisi 2
2. Jara 120
3. ME-O 1
4. Kaiser 15
5. Kast 23
6. Artés 1
7. Matthei 38
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 3
Blancos 1
206 votos
Barcelona Mesa 9:
1. Parisi 4
2. Jara 127
3. ME-O 1
4. Kaiser 18
5. Kast 21
6. Artés 2
7. Matthei 29
8. Mayne-Nicholls 5
Nulos 3
Blancos 0
Votos totales 210
Barcelona Mesa 10:
1. Parisi 6
2. Jara 116
3. ME-O 2
4. Kaiser 17
5. Kast 21
6. Artés 1
7. Matthei 33
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 0
Blancos 0
198 votos
Barcelona Mesa 12:
1. Parisi 7
2. Jara 136
3. ME-O 1
4. Kaiser 12
5. Kast 20
6. Artés 2
7. Matthei 43
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 3
Blancos 0
Votos totales 226
Barcelona Mesa 13:
1. Parisi 6
2. Jara
3. ME-O 1
4. Kaiser 19
5. Kast 15
6. Artés 1
7. Matthei 30
8. Mayne-Nicholls 4
Nulos 2
Blancos 0
Total 197
Barcelona Mesa 14:
1. Parisi 0
2. Jara 124
3. ME-O 1
4. Kaiser 15
5. Kast 21
6. Artés 2
7. Matthei 28
8. Mayne-Nicholls 3
Nulos 1
Blancos
195 votos
Barcelona Mesa 15:
1. Parisi 2
2. Jara 101
3. ME-O 2
4. Kaiser 15
5. Kast 28
6. Artés 6
7. Matthei 49
8. Mayne-Nicholls 3
Nulos 1
Blancos 0
Total 207
Barcelona Mesa 16:
1. Parisi 3
2. Jara 117
3. ME-O 1
4. Kaiser 19
5. Kast 20
6. Artés 2
7. Matthei 33
8. Mayne-Nicholls 3
Nulos 1
Blancos 0
199 total
Barcelona Mesa 17:
1. Parisi 3
2. Jara 114
3. ME-O 3
4. Kaiser 19
5. Kast 20
6. Artés 3
7. Matthei 50
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 2
Blancos 1
Votos 217
Barcelona Mesa 18:
1. Parisi 3
2. Jara 116
3. ME-O 1
4. Kaiser 17
5. Kast 23
6. Artés 3
7. Matthei 41
8. Mayne-Nicholls 6
Nulos 0
Blancos 1
211 total
Barcelona Mesa 19:
1. Parisi 3
2. Jara 130
3. ME-O 1
4. Kaiser 14
5. Kast 22
6. Artés 0
7. Matthei 40
8. Mayne-Nicholls 6
Nulos 1
Blancos 0
Total 217
Barcelona Mesa 20:
1. Parisi 2
2. Jara 120
3. ME-O 1
4. Kaiser 15
5. Kast 17
6. Artés 2
7. Matthei 31
8. Mayne-Nicholls 5
Nulos 1
Blancos 0
194 votos totales
Barcelona Mesa 21:
1. Parisi 3
2. Jara 113
3. ME-O 3
4. Kaiser 23
5. Kast 23
6. Artés 3
7. Matthei 46
8. Mayne-Nicholls 0
Nulos 1
Blancos 0
215 votos totales
Barcelona Mesa 22:
1. Parisi 7
2. Jara 102
3. ME-O 1
4. Kaiser 16
5. Kast 32
6. Artés 3
7. Matthei 21
8. Mayne-Nicholls 2
Nulos 2
Blancos 0
Total 186
Barcelona Mesa 23:
1. Parisi 3
2. Jara 99
3. ME-O 1
4. Kaiser 19
5. Kast 19
6. Artés 1
7. Matthei 51
8. Mayne-Nicholls 5
Nulos 0
Blancos 0
Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).
Voto en el extranjero
Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.
Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.
Leer más de
Notas relacionadas
- Insólito: Prohíben a equipo de Meganoticias entrevistar personas en colapsado local de votación en Viña del Mar
- "Me mandaban para allá y para acá": Mujer con enfermedad crónica acusa espera de 3 horas para votar en Valparaíso
- Calor, filas y largas esperas: Así se vive la votación en el Estadio Nacional por las elecciones