Resultados parciales en China: Jeannette Jara lidera en Beijing

16 nov. 2025 - 07:49 hrs.

Durante la mañana de este domingo se conocieron los resultados parciales del conteo de votos en China, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero.

Debido a los diferentes horarios entre países, en el país asiático se cerraron las mesas de votación pasadas las 07:00 horas, por lo que poco después se entregaron los primeros escrutinios.

Cabe precisar que Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en China?

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impuso en Beijing, una de las cinco ciudades que contaba con locales de votación en China.

En un total de 46 votos, Jara obtuvo 14 preferencias, seguida de Evelyn Matthei con 12 votos y Johannes Kaiser con 7.

Resultados en China

Solo hubo dos nulos y un blanco.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Todo sobre Elecciones Chile