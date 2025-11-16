Resultados parciales en Japón: Jeannette Jara obtiene el triunfo y Matthei logra segundo lugar

16 nov. 2025 - 07:25 hrs.

Desde la madrugada de este domingo se empezaron a conocer los resultados parciales del conteo de votos en el extranjero, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile.

Debido a los diferentes horarios entre países, en el caso de Japón se cerraron las mesas de votación pasadas las 06:00 horas, por lo que durante la mañana se entregaron los primeros escrutinios.

Cabe precisar que Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Japón?

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impuso en Tokio, única ciudad que contaba con locales de votación en Japón.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 104 preferencias, seguida de Evelyn Matthei con 40 votos y Johannes Kaiser con 29.

Resultados en Japón

Solo hubo un nulo, y cero blancos.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

