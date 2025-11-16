Se cae el sistema en Comisaría Virtual: Largas filas en distintas partes del país para excusarse por no asistir a votar

16 nov. 2025 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

Como es usual todos los años de elecciones, a primera hora de la mañana las personas comenzaron a llegar a las distintas comisarías del país para excusarse por no asistir votar este domingo. Sin embargo, esta vez un factor dificultó el trámite: la caída del sistema de la Comisaría Virtual.

Los problemas en la plataforma se presentaron desde la noche de este sábado, a lo largo de todo el país, generando molestia entre los usuarios.

¿Qué se sabe de la caída de la Comisaría Virtual?

En específico, la Comisaría virtual no está generando el código QR de validación de la excusa, el cual de todos modos debía ser presentando presencialmente en una comisaría.

La idea de generar este QR es agilizar el trámite, el cual ahora se deberá realizar 100% presencial a través de una constansia asistida.

¿Cuáles son las excusas para no ir a votar?

Las justificaciones válidas para no sufragar son las siguientes:

Encontrarse enfermo.

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación.

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700.

Tener otro impedimento grave, acreditado ante el juez de policía local.

Tener una discapacidad y contar con la certificación respectiva.

El único motivo que requiere realizar un trámite el mismo día de la elección es encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.

En ese caso, la persona deberá acudir presencialmente a una comisaría para acreditar que cumple con la condición que la exime de votar.

Voto obligatorio

Estas elecciones son con voto obligatorio para los chilenos, por lo que quienes no concurran a sus locales de votación serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, aproximadamente entre $34.000 y $104.000.

Recuerda llevar tu carnet de identidad o pasaporte para poder cumplir con tu derecho a voto. Ambos pueden estar vencidos desde el 16 de noviembre de 2024.

No es posible votar con el comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad ni con la licencia de conducir ni fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos.

Todo sobre Elecciones Chile