Elecciones Chile: ¿Puedo excusarme de votar de manera online?

Este domingo es un día sumamente importante para el futuro político del país. Durante esta jornada se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias, que definirán quién será el próximo Presidente, a la espera de una eventual segunda vuelta, además de los nuevos diputados y senadores.

Se trata de los primeros comicios presidenciales en mucho tiempo en los que el voto será de carácter obligatorio, por lo que todos los ciudadanos deben acudir a las urnas. En caso de no hacerlo, quienes no sufraguen se exponen a multas.

Eso sí, el sistema permite excusarse si un ciudadano no puede asistir a votar, aunque las razones válidas para hacerlo son limitadas. Ahora, también surgen las interrogantes si las excusas se pueden hacer de manera online.

¿Cuáles son las excusas para no ir a votar?

Las justificaciones válidas para no sufragar son las siguientes:

Encontrarse enfermo.

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación.

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700.

Tener otro impedimento grave, acreditado ante el juez de policía local.

Tener una discapacidad y contar con la certificación respectiva.

El único motivo que requiere realizar un trámite el mismo día de la elección es encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.

En ese caso, la persona deberá acudir presencialmente a una comisaría para acreditar que cumple con la condición que la exime de votar. Sin embargo, una forma de agilizar el proceso es iniciar el trámite a través de Comisaría Virtual, donde se entrega un código que deberá presentarse luego en la comisaría junto con la cédula de identidad.

Si bien una fase se puede hacer de manera online, sí o sí parte del trámite se debe realizar en una comisaría de Carabineros de forma presencial.

¿Cuáles son las multas por no ir a votar?

Quienes no asistan a las urnas y no tengan una justificación válida se exponen a recibir una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, aproximadamente entre $34.000 y $104.000.

