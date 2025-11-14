Elecciones 2025: Más de 23 mil carabineros se desplegarán para apoyar en el proceso

14 nov. 2025 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 23 mil funcionarios de Carabineros se desplegarán este domingo 16 de noviembre para apoyar el proceso obligatorio de elecciones presidenciales y parlamentarias, en el que más de 15,7 millones de chilenos están llamados a las urnas.

Efectivos de distintas dotaciones participaron en tres jornadas de capacitación, con el fin de reforzar sus conocimientos teóricos y prácticos, y prepararse con protocolos y medidas preventivas para enfrentar cualquier contingencia que pudiera afectar el normal desarrollo de los comicios.

Una de las labores más importantes de Carabineros será recibir constancias de los electores que estén a más de 200 kilómetros de su local de votación, la única de las cuatro causales para excusarse que requiere acreditación policial. Aunque el proceso puede adelantarse por Comisaría Virtual, igual se debe concurrir presencialmente a una unidad.

¿Qué dijeron desde Carabineros por las elecciones?

Además, los uniformados estarán a cargo de la protección del exterior de los locales de votación, con el resguardo perimetral, la vigilancia de recintos, la custodia de bodegas con material electoral y la colaboración en el traslado y escolta de los artículos necesarios para el proceso, entre otras funciones prioritarias.

El general Stephan Godomar, jefe de la Plana Mayor Especial para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, explicó que "Carabineros de Chile está completamente preparado, tenemos dispuestos todos los servicios, estamos trabajando desde septiembre con la custodia de las imprentas, la custodia de las bodegas, y el domingo estaremos todos desplegados con la finalidad de que este proceso resulte de la mejor manera posible".

Además, reiteró que "las constancias que vamos a recibir son aquellas que corresponden a las personas que se encuentran a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Nuestra Comisaría Virtual está habilitada, con la finalidad de que las personas, con su clave única, ingresen a la plataforma, registren su constancia, se les va a otorgar un código alfanumérico y deben concurrir a la unidad policial, porque es la única forma que tienen de certificar de que efectivamente se encuentran a más de 200 kilómetros".