Resultados parciales: Esta es la candidata que se impone en Oceanía

16 nov. 2025 - 06:50 hrs.

Cerca de las 3 de la mañana de Chile comenzaron a conocerse los primeros resultados del llamado voto en el extranjero, es decir, aquellos compatriotas que están inscritos en otros países y que ejercen su derecho a sufragio.

Debido a la diferencia horaria, las primeras mesas en realizar conteos fueron las de Oceanía, con Nueva Zelanda como el primer país donde se contabilizaron las preferencias de los chilenos. Horas más tarde fue el turno de Australia, para posteriormente seguir con Asia.

En ambos países los resultados favorecen a la candidata Jeannette Jara, quien logró una gran diferencia con su más cercano perseguidor, quien fue Johannes Kaiser.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Nueva Zelanda?

Según los resultados preliminares obtenidos por Meganoticias, en Nueva Zelanda la candidata Jeannette Jara se impuso en los locales de votación en la ciudad de Auckland y en Wellington.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 653 preferencias, mientras que le siguió Johannes Kaiser con 166 votos, en total entre los votos escrutados en los dos locales.

Resultado total en Nueva Zelanda



Nulos: 1 (0,08%)

Blancos: 0

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Australia?

Según los resultados preliminares, en Australia la candidata Jeannette Jara se impuso en la ciudad de Sídney.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 699 preferencias, mientras que le siguió Johannes Kaiser con 251 votos, en total.

Resultados parciales en Sidney, Australia

Nulos: 19 (0,99%)

Blancos: 1 (0,05%)

Cabe destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

