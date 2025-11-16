Elecciones 2025: Todo lo que debes saber de las votaciones a instantes de la apertura de mesas

16 nov. 2025 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 16 de noviembre es una jornada de elecciones, no sólo presidenciales, sino que también parlamentarias, y se espera que millones de chilenos salgan de sus casas y se acerquen a las urnas para emitir su voto.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 horas, y cerrarán a las 18:00 horas, siempre que en el lugar no haya alguna persona haciendo fila con intención de votar.

¿Qué se vota este domingo?

Los chilenos deberán manifestar su preferencia para que uno de estos ochos candidatos llegue al palacio de La Moneda:

Además, en todos los distritos se deberá escoger entre los diferentes aspirantes para llegar a la Cámara de Diputadas y Diputados.

En el caso del Senado, se elegirán nuevos legisladores en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, El Maule, La Araucanía y Aysén.

Voto obligatorio

Estas elecciones son con voto obligatorio para los chilenos, por lo que quienes no concurran a sus locales de votación serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, aproximadamente entre $34.000 y $104.000.

Recuerda llevar tu carnet de identidad o pasaporte para poder cumplir con tu derecho a voto. Ambos pueden estar vencidos desde el 16 de noviembre de 2024.

No es posible votar con el comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad ni con la licencia de conducir ni fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos

¿Cuáles son las excusas para no ir a votar?

Las justificaciones válidas para no sufragar son las siguientes:

Encontrarse enfermo.

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación.

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700.

Tener otro impedimento grave, acreditado ante el juez de policía local.

Tener una discapacidad y contar con la certificación respectiva.

El único motivo que requiere realizar un trámite el mismo día de la elección es encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.

En ese caso, la persona deberá acudir presencialmente a una comisaría para acreditar que cumple con la condición que la exime de votar.

Una forma de agilizar el proceso es iniciar el trámite a través de Comisaría Virtual, donde se entrega un código que deberá presentarse luego en la comisaría junto con la cédula de identidad.

¿Dónde me toca votar?

Cada electora o elector puede consultar la mesa y local de votación para las elecciones del 16 de noviembre a través del sitio del Servel.

Basta con ingresar tu RUT y marcar la casilla de verificación Captcha para conocer los datos electorales.

¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial?

En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, la fecha establecida por el Servel para este proceso sería el próximo domingo 14 de diciembre.

Cabe señalar que en este caso también el voto será obligatorio.

