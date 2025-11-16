Tenía mensaje con una grosería: La fuerte discusión que se generó en local de votación en Australia por un voto
La jornada de este domingo se comenzó con el proceso de Elecciones Presidenciales en Chile, pero también en el extranjero en lugares como Nueva Zelanda, China, España, Australia, entre otros países.
Precisamente en Australia, se comenzó con el conteo de votos a eso de las 04:00 horas de la madrugada de Chile, momento que no estuvo exento de polémica.
Polémica en conteo
Fue en la mesa 8 de uno de los locales de votación en Sidney, que se generó una fuerte polémica entre algunos asistentes que se desempeñaban como apoderados de mesa y otros que simplemente escuchaban el conteo debido a un voto.
En concreto, el sufragio presentaba la preferencia por uno de los candidatos presidenciales, sin embargo, también tenía un mensaje escrito en el que se incluía una grosería, pero este no intervenía con la opción marcada.
Es por esto, que algunas personas objetaban que el voto debía ser marcado como nulo, mientras que otras señalaban que no debía ser así, pues era válido.
En concreto, en Chile este tipo de voto es considerado como voto válido con objeción, es decir, marca claramente una preferencia, pero debe ser revisado por la mesa receptora de sufragios, ya que cuenta con un escrito o rayado hecho por el votante.
