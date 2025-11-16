Cierran las mesas en Nueva Zelanda: Los resultados parciales de las Elecciones Presidenciales 2025 en el extranjero

16 nov. 2025 - 02:50 hrs.

En Chile y en el extranjero se están desarrollando las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias para elegir al nuevo Presidente de Chile y los representantes en el Congreso.

Debido a los diferentes horarios entre un país y otro, en zonas como Nueva Zelanda ya cerraron las mesas de votación, por lo que se conocen los primeros resultados parciales del conteo de votos.

A diferencia de otros países, Chile solo permite el voto para Presidente desde el extranjero, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en el extranjero, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Nueva Zelanda?

Según los resultados preliminares, en Nueva Zelanda la candidata Jeanette Jara se impuso en la mesa 1 y 2 del local de votación en la ciudad de Auckland.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 200 preferencias, mientras que le siguió Johannes Kaiser con 50 votos, en total entre las dos mesas escrutadas hasta ahora

Resultados mesa 1 local de votación en Auckland, Nueva Zelanda

Franco Parisi: 10 votos. Jeanette Jara: 88 votos. Marco Enríquez-Ominami: 2 votos. Johannes Kaiser: 35 votos. José Antonio Kast: 23 votos. Eduardo Artés: 0 votos. Evelyn Matthei: 14 votos. Harold Mayne-Nicholls: 8 votos.

Nulos: 0

Blancos: 0

Resultados mesa 2 local de votación en Auckland, Nueva Zelanda

Franco Parisi: 22 votos. Jeanette Jara: 112 votos. Marco Enríquez-Ominami: 1 votos. Johannes Kaiser: 15 votos. José Antonio Kast: 15 votos. Eduardo Artés: 1 votos. Evelyn Matthei: 14 votos. Harold Mayne-Nicholls: 3 votos.

Nulos: 0

Blancos: 0

Todo sobre Elecciones Chile