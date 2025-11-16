"Me gusta cooperar para sentirme chilena": Tatiana Merino se ofreció como vocal en su local de votación en Sídney

16 nov. 2025 - 00:00 hrs.

Los chilenos en el extranjero ya comenzaron a votar en estas elecciones 2025, siendo los residentes de Nueva Zelanda y Australia los primeros en participar en este proceso electoral.

Precisamente en este último país, una de las chilenas más reconocidas de la ciudad de Sídney, la exvedette Tatiana Merino, llegó a emitir su sufragio e incluso se ofreció como vocal de mesa.

Tatiana Merino se ofrece como vocal de mesa

Merino conversó con la corresponsal de Meganoticias en Australia, a quien le contó su experiencia previa vocal y que se motivó porque "me gusta cooperar (...) para sentirme chilena".

"Aparte de pasarlo bien, de ver a los otros chilenos, tú disfrutas porque estás haciendo un aporto encuentro. Yo siempre me siento como que estoy haciendo un aporte al país al poder participar en esto que es de todo chileno", agregó.

A diferencia de otros países, Chile solo permite el voto para Presidente desde el extranjero, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en el extranjero, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

Todo sobre Elecciones Chile